Buurvrouwen redden Lars (10) uit de Vaartsche Rijn bij Nieuwegein

Toevallig hadden zijn ouders in het weekeinde nog verteld wat je moest doen wanneer je door het ijs zou zakken. ,,Ik was eerst wel even in paniek, omdat ik dacht dat niemand mij zou zien. Daarna heb ik heel hard geroepen. Ik heb nog geprobeerd er zelf uit te komen, maar de rand was te hoog. De laarzen die waren vol gelopen met water maakten het extra moeilijk. Gelukkig kwamen er na een paar minuten enkele mensen. Die hebben me uit het water gehaald. Ik voelde mijn benen al een beetje stijf worden.’’

Warme douche

Zijn ouders reageerden heel blij. Onno Willemse zette zijn zoon onder de warme douche. ,,Lars kwam iets te dicht in de buurt van de kant van het water en is erin gegleden’’, laat zijn vader weten. ,,Gelukkig heeft Lars goed gehandeld en hard om hulp geroepen. We zijn heel blij met het adequate optreden van de omwonenden die mijn zoon snel weer uit het water heeft gehaald. Na een warme douche en een warme knuffel hebben we hem naar school kunnen brengen en is hij weer van de schrik bekomen.’’

Erika Kaal reageerde nuchter op op haar redding. ,,Ik ben vooral blij dat het goed met het jongetje gaat. Ik ben een vrij nuchter persoon. Het jongetje was aardig in paniek. Ik kon hem gelukkig met een andere moeder uit het water trekken en zijn zware laarzen uittrekken, want die waren al volgelopen met water. Het ijs is onbetrouwbaar. Hij is uitgegleden over een balk en in het water terechtgekomen. Gelukkig waren we er snel bij, want het had heel anders kunnen aflopen.’’