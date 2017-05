Cafés lopen niet te koop met uitzenden Ajax-finale

,,Je weet niet wat die van plan zijn,’’ reageert een uitbater, die uit vrees niet met naam in de krant wil. ,,Ik wil een gezellig avondje voetbal kijken.’’ Bij sommige cafébazen zit de angst er voor represailles goed in.

Een aankondiging op Facebook van een Utrechtse kroeg dat de finale om de Europa Leaque wordt uitgezonden, leidde tot nare reacties, vertelt een cafébaas, die anoniem wil blijven omdat hij ‘geen last wil’. Voor veel FC-supporters is het ‘arrogante’ Ajax de grote vijand. Winnen van de Amsterdamse club is voor hen het hoogtepunt van het seizoen.

Politie

Volgens een horeca-ondernemer heeft de politie bij de Utrechtse horeca opgevraagd waar de wedstrijd uitgezonden wordt. Wat die met deze informatie gaat doen, is niet bekend. Bij de politie is vandaag niemand bereikbaar.

Café Orloff is een van de plekken waar de finale Ajax-Manchester United op twee grote schermen te zien is. In Orloff waren de afgelopen jaren de wedstrijden van Oranje tijdens EK’s en WK’s ook te zien. Net als de kampioenswedstrijd van Feyenoord.

Bedrijfsleider Robin Brink is niet bang voor acties van FC-Utrecht-supporters. Orloff zond ook de halve finale van Ajax uit. ,,De sfeer was toen heel gemoedelijk. Ik ben niet bang voor groepen die het komen verzieken. We zijn niet het café waar mensen dat doen. Bij ons komen mensen die houden van een leuk potje voetbal. De neutrale voetballiefhebbers. Onder hen zitten ook Feyenoord-supporters.’’

Ajaxsjaaltje

Brink laat het van de sfeer afhangen of hij zijn tent hier en daar versiert met een Ajaxsjaaltje of –shirtje. Mochten de Amsterdammers de beker binnenslepen, dan is er geen feest in Orloff. ,,We gaan na afloop niks extra’s doen.’’ Brink hoopt dat Ajax wint, want dat is goed voor het Nederlandse voetbal, zegt hij.