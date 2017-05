Campingbaas De Berekuil wil chalets afbouwen

Na ruim drie jaar komt er mogelijk weer beweging in de bouwput op camping De Berekuil in Utrecht. De exploitant wil in september de bouw hervatten van de recreatiehuisjes op de camping die daar al jaren zonder dak staan te wachten op de eerste bewoners.

Volgens de exploitant en beoogd nieuwe eigenaar Ton Oostveen is een geschil met de gemeente over de grondprijs van de camping de reden dat de bouw al bijna drie jaar stil ligt op de camping. Oostveen wil op de camping vijftig huisjes een restaurant en een nieuw zwembad bouwen, maar verder dan een paar half afgebouwde chalets en een demonstratiewoning is hij niet gekomen. De bouw ligt al jaren stil, terwijl er ondertussen wel gewoon toeristen komen kamperen op de camping in de Voorveldsepolder.

Waarde

Formeel is Theo Driessen nog altijd de eigenaar van de camping, maar die heeft de exploitatie vijf jaar geleden al overgedragen aan vastgoedhandelaar Ton Oostveen. Maar omdat de gemeente, die eigenaar is van de grond, zijn bedrijfsplan niet goedkeurde en het oneens is met Oostveen over de waarde van de grond en de camping, zit de boel al weer jaren muurvast.

Maar daar komt volgens Oostveen snel beweging in. ,,Er zijn onafhankelijke taxateurs op de camping geweest om de waarde vast te stellen. De berichten die ik heb gehoord zijn positief en ik verwacht dat we er voor de zomer uitkomen. In dat geval gaat de bouw van 50 chalets in september van start.''

Oostveen heeft tot nu toe weinig geluk beleefd aan de overname van de camping. De Berekuil had eigenlijk al vijf jaar geleden al gerenoveerd moeten zijn. ,,Er is alleen maar geld ingegaan'', erkent Oostveen. De camping is gewoon open, maar dat brengt nog niet voldoende op om de kosten te dekken.

Permanente bewoners

Naast de gemeente heeft Oostveen ook nog te maken met een groep permanente bewoners die niet van plan is het terrein te verlaten. Oostveen denkt daar wel uit te komen met de laatste bewoners en blijft positief. ,,Als de gemeente en ik er nu eerst uitkomen, dan is de eerste stap gezet en kunnen we aan de slag.''