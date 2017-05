Catharijnesingel komt tot leven met meerkoet-kuikentjes

Man raakt auto kwijt na zoveelste overtreding

11:46 Een hardleerse bestuurder is gistermiddag in Nigtevecht opgepakt en zijn auto kwijtgeraakt na een hele reeks overtredingen. De 26-jarige man uit Nigtevecht reed veel te hard, had geen rijbewijs meer, kon zich niet identificeren, zijn auto was onverzekerd en er stond nog een boete open.