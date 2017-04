CDA Nieuwegein wil snel duidelijkheid over Kindertelefoon

Video ‘Wie de koning zegt, zegt Utrecht’

14:20 Bijna 50 jaar nadat Koning Willem-Alexander ter wereld kwam in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, werd maandag in de Munt een bijzondere herdenkingsmunt gepresenteerd. Het ‘verjaardagstientje’ werd geslagen als cadeautje voor de koning voor zijn 50ste verjaardag. Burgemeester van Zanen had de eer het eerste exemplaar te slaan.