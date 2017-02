Cel geëist na zwendel met tickets op Marktplaats

ij kwam in het bezit van die gegevens via een volgens justitie veelgebruikte oplichterstruc: 'het omdraaien van de verdachtmaking': Voor de transactie werd afgerond, vroeg hij of de andere partij even een kopietje van zijn of haar rijbewijs stuurde. Dat deed hij, zo zei hij, om te voorkomen dat hij werd opgelicht, zoals een keer eerder was voorgekomen. Vervolgens gebruikte hij die identiteitspapieren voor zijn oplichtingspraktijken, aldus het OM.



Een viertal namen dook iedere keer weer op bij oplichtingszaken met tickets waar, zo zou later blijken, El A. betrokken was. De personen achter die namen, die daadwerkelijk bestaan, werden door deze praktijken ernstig in het nauw gedreven. Want ze werden niet alleen zelf bestolen, maar ook door andere gedupeerden als verdachte gezien van de zwendelpraktijken. Ze waren volgens Tanghe bang dat gedupeerden de kosten op hen wilden verhalen, terwijl ze zelf ook slachtoffer waren van de oplichter El A.