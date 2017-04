Celstraf voor politicus Vreeswijk: hij benadeelde allochtonen

De rechtse Utrechtse politicus Wim Vreeswijk (66) is in hoger beroep gegaan tegen de veertien maanden celstraf, waarvan vier voorwaardelijk, die de Amsterdamse rechtbank hem heeft opgelegd.

Vreeswijk heeft 2.500 allochtone Nederlanders ernstig benadeeld met hun belastingaangifte, aldus de rechter. Vreeswijk is het niet eens met de veroordeling, maar wil dat verder niet toelichten. ,,Ik ben in hoger beroep gegaan en tot die tijd wil ik er niets over zeggen."

De voormalige politicus kan evenmin zeggen of de rechtszaak hem ervan weerhoudt om, net als vier jaar geleden, mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Dat weet ik nog niet.''

Vreeswijk is een bekende politicus van (extreem)rechtse signatuur. Hij zat tussen 1986 en 2000 in de Utrechtse gemeenteraad voor de Centrumpartij, de Centrum Democraten en het Nederlands Blok.

Ook was hij Statenlid voor de Centrum Democraten in de provincie Utrecht van 1991 tot 1995. Hij werd in die periode behandeld als een extreemrechtse paria. De Mobiele Eenheid moest hem veilig langs honderden demonstranten loodsen bij zijn installatie als raadslid. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 haalde hij als lijsttrekker van de Partij Vrij Utrecht bijna een zetel.

Vreeswijk runt al jaren zijn eigen belastingadvieskantoor. Volgens de rechtbank heeft hij in die hoedanigheid over een fikse periode 2.500 allochtonen benadeeld, door hen te laten frauderen. Zijn klanten spraken amper Nederlands en Vreeswijk handelde hun aangiften af. Zijn cliënten wisten niets af van de gepleegde fraude.

Aftrekposten

Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat hij niet-bestaande aftrekposten opvoerde in de aangiften van zijn cliënten. Dan gaat het bijvoorbeeld om niet-bestaande zorgkosten. Ook vulde hij hogere aftrekposten in. Op deze manier hoefden zijn cliënten minder belasting te betalen. De Belastingdienst liep op deze manier een bedrag van ruim 470.000 euro mis.

De rechtbank is van mening dat Vreeswijk veel verdiende omdat het in bepaalde kringen rondging dat hij ervoor kon zorgen dat er weinig belasting betaald hoefde te worden. De rechtbank schat het bedrag dat Vreeswijk verdiende op 50.000 euro per jaar. Zijn cliënten zijn nog steeds bezig de te weinig betaalde belasting terug te betalen. Vreeswijk heeft van de rechter ook een beroepsverbod voor de duur van drie jaar gekregen.