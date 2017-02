Celstraf voor Rachid O. na neerschieten van vriend door hoofd

Toen de politie onderzoek deed in het huis van de toen 17-jarige O. - na de ongelukkige schietpartij - werd daar cocaïne gevonden, en geld dat afkomstig was van een plofkraak . Eerst probeerde het duo de schietpartij nog in de schoenen te schuiven van een groepje buitenstaanders, maar al snel bleek van dat verhaal niets te kloppen.

O. had het wapen een dag of twee vóór het schietongeluk bemachtigd. Naar eigen zeggen zat hij samen met zijn vriend Nicky op de bank in zijn huis aan de St. Maartensdreef met het wapen te spelen en ging het opeens af. De kogel ging door het voorhoofd van Nicky heen.

De jongen had het magazijn wel van tevoren uit het wapen gehaald. Volgens Nicky zaten ze er niet samen mee te spelen, maar richtte O. het wapen op hem toen het afging. Overigens zit O. op dit moment al in een jeugdinrichting in verband met drugshandel.