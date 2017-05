Op 12 augustus overviel de 17-jarige verdachte, samen met een derde 17-jarige verdachte uit Sassenheim, een buschauffeur in Utrecht. Hierbij bedreigden ze de chauffeur met een nepvuurwapen en een bijl.

Op 21 september werd snackbar ‘De Heul’ in Wijk bij Duurstede overvallen en ook nu gebruikten de overvallers een wapen en een bijl. Twee dagen later volgde een overval op een Aldi-filiaal in Utrecht. Daarbij werd een vuurwapen gebruikt en ook nog een klant beroofd. Bij deze laatste twee overvallen waren alle drie de verdachten vermoedelijk betrokken.

Weer twee dagen later, op 25 september, vond een beroving plaats in een snackbar in Utrecht en werd een poging gedaan om coffeeshop Rivia in Zeist te overvallen. Hier worden twee van de drie overvallers van verdacht, de jongen uit Zeist en die uit Sassenheim. De autokraak was op 10 juni 2016 in Leersum.

De politie pakte twee verdachten in september 2016 op. Twee maanden later werd ook de 19-jarige man uit Utrecht opgepakt. De zaak tegen de 17-jarige verdachte uit Sassenheim is komende dinsdag. Vandaag stonden de andere twee voor de rechter van de meervoudige strafkamer.