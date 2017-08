Centraal Museum koopt veelbesproken film aan, nog niet in Utrecht te zien

De film, die deel uitmaakt van een uitgebreidere installatie, is een van de Nederlandse inzendingen voor de kunstmanifestatie Biënnale van Venetië dit jaar. In Cinema Olanda vertellen mensen over een onbekend aspect uit de Nederlandse geschiedenis. Hun verhalen laten een ander licht schijnen op het imago van de open, tolerante en moderne staat dat Nederland zich aanmeet. De productie leverde zeer uiteenlopende reacties op. De video werd met gemengde kritieken ontvangen, waarbij vooral de Nederlandse pers kritisch was, terwijl het werk in het buitenland op veel lof kon rekenen.

Samen kopen

Volgens Kirsten Doornbos, woordvoerder van het Centraal Museum, is het geen uitzondering dat wanneer een museum iets aankoopt dit niet meteen wordt vertoond. ,,Als we iets samen met een ander museum aankopen, kijken we in welk museum dit het beste past in de lopende programmering. In dit geval is dat het Museum Arnhem. We kopen het samen, zodat het wordt opgenomen in de collectie van Nederland.’’