Centrummanager moet Wijk steviger op kaart zetten

Rutger van Stappershoef is Wijks eerste centrummanager. Vanaf 1 juni gaat hij zich inzetten voor een florerende binnenstad van Wijk bij Duurstede. Met meer dagjesmensen, hogere omzet in winkels en horeca en minder leegstand.

Zijn komst is tot maandagavond met geheimzinnigheid omgeven. Dan willen GroenLinks-wethouder Wil Kosterman en VVV-directeur Wijnand Eissens hem op een avond voor ondernemers lanceren in het Woontheater op de Markt. Van Stappershoef is dan ook verrast als hij gebeld wordt over zijn actieplan. ,,Ik wil niet voor mijn beurt spreken."

De centrummanager moet er ook voor zorgen dat de verdeelde en ruziënde partijen zich eensgezind gaan inzetten om Wijk steviger op de kaart te zetten. ,,Er is veel oud zeer", zegt Piet van Leeuwen, voorzitter van winkeliersvereniging Hart van Wijk. ,,Het is belangrijk dat we daar nu afscheid van nemen. Met een nieuw gezicht dat niets met dat verleden te maken heeft, moet dat lukken. Vers bloed, een frisse kijk en ervaring zijn belangrijk.''

Belanghebbenden

Centrummanager Rutger van Stappershoef Van Stappershoef schrikt niet van verdeeldheid onder belanghebbenden. ,,Dat de neuzen niet dezelfde kant op wijzen, kom ik in elk stadscentrum tegen. Ik ben een verbinder en ga met iedereen in gesprek. Iedereen is gebaat bij een beter imago van Wijk. Iedereen wil meer klanten en toeristen. Ik ga de mensen stimuleren trots te zijn op hun stad."

Van Stappershoef woont in de Betuwe langs de Linge in Rhenoy. Hij is pr-man en in Geldermalsen is hij raadslid voor de lokale partij Dorpsbelangen. Relevanter voor zijn nieuwe parttime baan in Wijk zijn zijn digitale platform Lingestreek en zijn marketingklussen voor Leerdam en Diemen. Voor de Lingestreek bedacht hij Linge de Eend als mascotte. Die icoon moet toeristen lokken. Wat Flipje is voor Tiel moet Linge de Eend worden voor de hele regio rond de Linge. De oer-Hollandse eend treedt op grootschalige evenementen op en vertelt kinderen op school over de cultuurhistorie van de regio.

Mascotte

Krijgt Wijk nu ook een mascotte? ,,Leuke vraag. Ik denk dat een boegbeeld kan helpen om het imago te verbeteren." Een Viking of David van Bourgondië als icoon voor Wijk? ,,Zijn goede suggesties. Kunnen we er niet een keer over sparren?"

Van Leeuwen is blij met de komst van een centrummanager. Coördineren en enthousiasmeren van mensen ziet hij als hoofdtaak. ,,Bestuursleden van verenigingen zoals Hart van Wijk zijn vrijwilligers. Wij hebben geen tijd om bij mensen op de koffie te gaan of om data te verzamelen over belangrijke zaken zoals: wanneer zijn mensen in de binnenstad, waar komen ze vandaan, waar zitten de witte vlekken waar we ons op moeten richten? Zulk onderzoek is kostbaar. Dat kunnen winkeliers alleen gezamenlijk oppakken.''