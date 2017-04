Chaos maakt fietsen in Utrechts centrum juist veiliger

Voor rood wachten als er niks aankomt, is voor watjes, lijkt het credo in Utrecht te zijn. Als je kunt, dan gá je. Want we hebben allemaal haast en zijn druk. Al bellend laveren mensen met hun kinderen in een bakfiets door de drukte. Staat er een lange rij voor het verkeerslicht? Gewoon er voorbijrijden en vooraan gaan staan wachten op de rijstrook van de tegenligger. Als het groen is, prop je je weer tussen de verkeersstroom.



Asociaal gedrag? Als je in de auto zou zitten wel, ja. Maar niet op de fiets. Hier en daar hoor je een vloek of krijg je een afkeurende blik en dat is het wel. ,,Ach, het went ook’’, zegt Jorrit de Groot (35) uit Oog in Al. Hij fietst regelmatig naar het centrum vanuit West. ,,Maar als je hier als vreemdeling komt, kan ik me voorstellen dat je er helemaal niks van snapt. Als je uit de stad komt, is dit heel gewoon.’’



Kirsten op ’t Veld (44) fietst vanuit het centrum regelmatig naar haar werk aan de overkant van het Smakkelaarsveld. ,,Ik zie het gevaar wel. Bussen komen steeds in de problemen door fietsers die de regels aan hun laars lappen. En het verandert hier ook steeds. Ik zou willen dat mensen wat rustiger aan doen. Dat zou het een stuk minder gevaarlijk maken.’’