Chauffeurs Syntus: niet op de bus maar wél werk

Oorzaak brand Culemborg blijft nog onduidelijk

19:57 In de puinhopen van het voormalige zwembad - en toekomstige moskee - in Culemborg zijn geen sporen van brandstichting gevonden. Dat blijkt uit onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Toch ligt het voor de hand dat de brand op 28 december is aangestoken.