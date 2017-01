‘Chauffeursprobleem bij Syntus is schuld van Connexxion’

Dat zei provinciebestuurder Jacqueline Verbeek-Nijhof, vanmiddag in een debat met Provinciale Staten. De volksvertegenwoordigers voelden Verbeek aan de tand over de chaotische eerste weken van Syntus, dat sinds 11 december vorig jaar het streekvervoer in de provincie Utrecht en het stadsvervoer in de stad Amersfoort uitvoert. De start was uiterst beroerd. Er vielen veel ritten uit, chauffeurs wisten de weg niet en er was een flink tekort aan chauffeurs.