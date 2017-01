Chef’Special en De Staat bij uitreiking 3FM Awards

Nieuwe serie Vrij­heids­col­le­ges start in Utrecht

11:16 De landelijke start van een nieuwe serie Vrijheidscolleges vindt dit jaar plaats in Utrecht. Op zondag 12 maart houdt Amerikadeskundige Maarten van Rossem een lezing in TivoliVredenburg over de kwetsbaarheid van onze democratie. De Vrijheidscolleges zijn een serie lezingen in aanloop naar het Bevrijdingsfestival.