Chinezen keuren pandaverblijf Ouwehands Rhenen goed

Het Ouwehands Dierenpark keek reikhalzend uit naar het oordeel van de Chinese delegatie. ,,We zijn onwijs blij. De reacties waren dinsdag al enthousiast, maar nu is het officieel. Hij zei dat ze de panda’s met plezier zullen toesturen”, reageert De Lange. ,,We waren bang dat we nog serieuze aanpassingen moesten doen. Dan heb je wel een probleem. Maar dit zijn minimale aanpassingen.”

Datum

Nu hun verblijf is goedgekeurd, kan de datum van transport van de dieren van China naar Nederland geprikt worden. Daar is nu nog niet over gesproken. ,,Dat wordt in China op hoog niveau bepaald. De verwachting is wel dat er hoge Chinese vertegenwoordigers zullen zijn bij het transport of bij de officiële opening. Hun agenda’s zullen ook bepalend zijn.”