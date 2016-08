Chique hamburgertent begint met gratis burgers op de Neude

Om de opening van de vierde vestiging van de keten in Nederland te vieren, worden donderdag gratis hamburgers gebakken. Tussen 12.00 en 19.00 uur is het aansluiten geblazen op een rode loper die wordt uitgelegd op de Neude. Tussen Café Le Journal en 't Neutje om precies te zijn, waar eerder District 31 was gevestigd. Iets na twaalven was het al redelijk druk. Enkele tientallen hamburgerliefhebbers stonden in de rij.



Bang voor een chaos vanwege de weggeefactie is Wijsenbeek niet. Eerder moesten soortgelijke acties van McDonalds in Ermelo en Enkhuizen worden aangepast, uit vrees dat de opkomst uit de klauwen zou lopen. Maar op de Neude loopt het zo'n vaart niet. ,,Het scheelt ook dat we mensen hier in de zaak laten eten: buiten op het terras (80 plaatsen, red.) en binnen (zo'n 50 plaatsen). We rekenen op zo'n 1.000 tot 1.400 mensen. Vol is vol." Mocht er rond 19.00 uur nog een enorme rij staan, dan zal Wijsenbeek over haar hart strijken. ,,Dan bakken we nog een uurtje langer. Mensen hebben meer geduld dan je denkt."



Verzadigd

De komst van weer een burgerrestaurant naar Utrecht wekt op internet verbazing. Inwoners snappen niet dat er 'nog zo'n horecazaak' bij moet komen, terwijl de keuze naar hun idee al reuze is. Wijsenbeek denkt dat de markt nog niet verzadigd is. ,,Anders waren we hier niet begonnen."



De onderneemster wijst erop dat 'verfijnd eten' wordt aangeboden. ,,Daarom werken we bijvoorbeeld samen met slager Hendrik Dierendonck." De vakman is leverancier van sterrenrestaurants, zoals het Zeeuwse Oud Sluis. Hij ontwikkelde de 'signature' burger 'Meatlover by Dierendonck'. Op de kaart prijken verder burgers met gerookte zalm en zalmmousse, en eentje met lamsvlees en paprikatapenade. En, ter illustratie, ooit stond er in een vestiging van de keten een burger met kreeft op het menu. ,,Mensen een restaurantervaring geven, zonder dat het heel veel geld kost, dat is onze opzet." Ook niet- vleeseters kunnen er terecht, bijvoorbeeld voor een exemplaar met kikkerwerwten, wortel, gember en limoen.