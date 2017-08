Circa 800 Zenitfans naar Utrecht

FC Utrecht verwacht dat de supporters van Zenit niet alleen uit Rusland, maar uit meerdere Europese landen, naar Utrecht komen. De club heeft fanclubs in heel Europa. Met namen in Polen en Duitsland zijn er veel supporters van Zenit die hun club in Europees verband achterna reizen.



Of er voor de supporters van Zenit, net als tijdens de wedstrijd tegen Lech Poznań, een aparte fanzone wordt ingericht, kan woordvoerder Perry Hendriks van FC Utrecht nog niet zeggen. ,,Een delegatie van FC Utrecht gaat dit weekeinde naar Sint-Petersburg voor overleg met Zenit. Daarna kijken we hoe we de zaken gaan organiseren in Utrecht.’’