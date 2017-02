Cirque du Saison aan de kade

Het zijn afwisselend de gastvrouw en souschef Joep die onze tafel bedienen. Zij met overtuiging en in rode sneakers, hij met een innemende, ietwat verlegen flair.



Zo legt Joep bij de inzet van de eerste gang graag nog even uit dat de koolvis op 40 graden is gegaard, omdat dan de eerste eiwitten stollen. Vervolgens werd dit ‘broertje’ van de kabeljauw gebrand en gemarineerd met bergamot om uiteindelijk in ons kommetje met een sapje van boerenkool, olijfolie, appel, rammenas en venkel te belanden.



Nee, deze combinatie haal je niet uit boekjes, maar uitsluitend door te proeven, proeven en nog eens te proeven. Hetzelfde doen wij aan tafel: een zaligheid! Deze pagina is helaas te klein om alle ingrediënten uit het viergangenmenu van de chef te benoemen, dus u zult genoegen moeten nemen met de grote lijnen.



Bij gang twee treffen we een oude bekende: shropshire blue, een Engelse blauwschimmelkaas, die we ooit ontdekten in Baambrugge, of all places. Hij is sterk en romig, vergelijkbaar met Stilton en combineert op deze avond uitstekend met pompoen, winterpostelein en klaverzuring. Goed gevonden!