Ciske de Rat vindt in Utrecht vaderliefde

Het verhaal van het straatjochie Ciske de Rat is na al die jaren nog springlevend. De musical die zijn laatste speelweek in de Domstad beleeft heeft volgens de Utrechtse acteur Bas Keijzer een belangrijke boodschap: liefde overwint alles.

Had ik maar iemand om van te houwe. Die zin zal bij de meeste Nederlanders zingend in hun hoofd worden afgespeeld, gevolgd door de rest van het nummer dat Danny de Munk in zijn jonge jaren als Ciske de Rat in de gelijknamige film - in plat Amsterdams - zong.

Onder hen de Utrechtse acteur Bas Keijzer (44), die vandaag de dag de vader van Ciske speelt in de musical over het leven van de jongen. ,,Ik weet nog goed dat ik voor de tv stond te zingen. Ik voel me zo verdomd alleen, ik had geen idee hoe dat voelde, maar vond het prachtig klinken."

Veiligheid

Quote Als hij Ciske ziet, weet hij dat hij nooit weg had moeten gaan. Bas Keijzer Het verhaal van Ciske Vrijmoeth, verfilmd naar de trilogie van Piet Bakker, is alom bekend: de jongen wordt geterroriseerd door z'n moeder en verlangt naar z'n vader, die op de zee vaart om zijn problemen te ontlopen. Ciske is onhandelbaar op school en thuis, maar als zijn vader onverwacht thuis komt ontstaan nieuwe problemen. Het is voor Keijzer de meest interessante rol. ,,Hij is een mooie dramatische lijn in het stuk. Hij vlucht voor alles en gaat de grote vaart op. Als hij op zee zit, verwacht hij dat zijn problemen er niet meer zijn. Maar als hij terugkomt en Ciske ziet, weet hij dat hij nooit weg had moeten gaan."

Zelf is Keijzer vader van twee kinderen. ,,Ik ken die vaderlijke gevoelens en kan ze ook gebruiken bij het spelen. Wat ik zelf een hartverscheurend stuk vind is het moment dat ik Ciske op ga halen uit het café waar hij iedere dag moet werken. Hij doet zijn verhaal bij mij, maar als zijn voogd binnen komt lopen rent hij dáár naartoe. Het is duidelijk dat ik gefaald heb als vader."

In het echt leven probeert Keijzer zijn kinderen te behoeden voor alles wat Ciske overkomt. ,,Bij ons thuis zijn wij als ouders de veilige haven. We voeden onze kinderen met veel liefde en vrijheid op. Dat is iets wat Ciske nooit mee heeft gemaakt."

Avontuur

Erg bekend met het genre musical was Keijzer niet. Hij is vooral bekend van zijn rollen in films als Lucia de B., Alles is liefde en Black Out. ,,Regisseur Paul Eenens zei dat hij het een avontuur vond om met mij te werken. Dat is een prachtig compliment: er spreekt veel vertrouwen uit. En als ik dan toch in een musical moet spelen, dan het liefst in Ciske de Rat. Veel mensen hebben warme herinneringen aan de film."

Aan het begin was het wel even wennen, bekent hij. ,,Er is niet veel tekst. Ik ontmoet een vrouw en binnen zeven zinnen ben ik zo ongeveer met haar getrouwd. Als liefhebber van taal is het wat karig, maar tegelijkertijd is het mooi dat er met zo weinig woorden een verhaal verteld kan worden."

Oudnederlands

Ter voorbereiding las Keijzer de trilogie van Pieter Bakker. ,,Sommige mensen denken dat het een kinderboek is, maar het tegendeel is waar." Omdat de boeken in Oudnederlands waren geschreven, was lezen soms best pittig. ,,Maar tegelijkertijd stonden daar prachtige zinnen tussen die de tijdgeest heel goed weergeven."

Volgens Keijzer heeft de rol van Vader Vrijmoeth nog een ander groot voordeel. ,,Ik heb de allermooiste zin uit het stuk. Als ik bij de pater kom in het tuchthuis, vraag ik aan hem of hij Ciske Vrijmoeth wil vertellen dat z'n vader van hem houdt en dat ik hem heel erg ga missen. Het is de eerste keer dat hij vrijuit zijn liefde uitspreekt. Weliswaar naar iemand anders, maar het geeft de essentie van de musical heel goed weer: liefde overwint alles."

Quote Liefde overwint alles Bas Keijzer

Dat de voorstelling van 13 tot en met 18 juni in de Stadsschouwburg in Utrecht staat, geeft Keijzer extra warme gevoelens. ,,In Utrecht ben ik mijn carrière als acteur begonnen. De eerste tien jaar speelde ik veelal hier. Altijd als ik in de stad speel, word ik daar weer even aan herinnerd." Ook de nabijheid is prettig. ,,Ik ben altijd blij als ik met mijn fiets naar m'n werk kan. Dat is echt het toppunt van vrijheid voor een acteur."