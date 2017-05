Claudia de Breij verrast wachtende fans met koekjes en selfies

Om 10.00 uur begon de verkoop van kaarten voor het nieuwe theaterseizoen. Liefhebbers stonden al om 07.00 uur in de rij te wachten om tickets te bemachtigen, vooral voor de twee populaire artiesten Youp van 't Hek en Claudia de Breij. De tickets voor deze voorstellingen waren niet online te krijgen, maar slechts via de theaterkassa van DE KOM.

Het Stadstheater was bang voor online doorverkoop tegen woekerprijzen. Opkopers werden zo op afstand gehouden. Vanmorgen waren bij de theaterkassa alleen nog tickets te krijgen die over waren na de verkoop aan vaste klanten in de afgelopen periode. Een deel is bewaard gebleven voor deze vrije ticketverkoop.

Uitverkocht

De kaarten voor Youp van 't Hek waren binnen een uur weg. Voor Claudia de Breij was een groter aantal vanmorgen nog beschikbaar. De Breij bracht koekjes mee voor haar fans die ze uitdeelde met de 8-jarige naamgenoot Claudia uit Nieuwegein.

"We spelen pas over een jaar in DE KOM en het programma moeten we nog bedenken, maar de fans zijn er al wel", zei cabaretier Claudia de Breij. ,,Vanmorgen heb ik bij mijn favoriete bakker Utrechtse boterspritsen gehaald. Die heb ik hier uitgedeeld. Dit is zo leuk om te doen en wat een leuke reacties.’’

