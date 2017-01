Cliënten in gesprek met staatssecretaris Van Rijn

In het Utrechtse Bartholomeus Gasthuis zijn medewerkers, mantelzorgers en familieleden van cliënten deze donderdagmiddag in gesprek met staatssecretaris Martin van Rijn over de status van hun werk. Het is de laatste stop van de bewindsman in zijn tour langs tien verpleeghuizen.



Lang blijft de sfeer kalm. Maar als Mopje Melchers aan het woord is, lopen de emoties meer en meer op. Ze spreekt liefdevol over haar moeder, die in de oudste zorginstelling van Nederland (dit jaar viert het Bartholomeus Gasthuis zijn 650-jarige bestaan) verblijft. ,,Ze voelt zich beter als er weinig mensen op haar afdeling werken. Moeder zegt dat ze gegijzeld wordt, als er een nieuw iemand komt invliegen. ‘Mopje, ik ben in een gesticht beland, zegt ze dan.’”