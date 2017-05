Clown voor mensen met dementie of verstandelijke beperking

Clown worden voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Dat kun je leren op de clownschool Esterella van Esther Hak in Zeist. Tijdens een tweedaagse introductiecursus kunnen mensen kijken of het wat voor ze is. Het trekt mensen uit het hele land.

Tijdens haar studie theaterwetenschappen kwam Hak in aanraking met clownerie. ,,Ik hield altijd al van de eenvoud en humor van een clown. Tijdens een proefworkshop clownerie ging er van binnen een vonkje over. Ik dacht: hier word ik blij van!’’

Ze begon als clown voor kinderen, op basisscholen en bij kinderfeestjes. Totdat ze in het bejaardenhuis van haar oma een keer een ‘contactclown’ zag, die speciaal in de zorg wordt ingezet. ,,Ik zag hoe subtiel dat kon zijn. Dat je vanuit zacht contact en speelse humor contact kon krijgen met mensen. Zoiets bijzonders. Mensen ontwaken even vanuit hun wereld en worden gezien.’’ Ze besloot ook contactclown te worden.

Volgens Hak kan juist een clown laagdrempelig contact maken met dementerende of verstandelijk beperkte mensen. ,,Een clown is anders dan anders. Met vrolijke kleuren, een mooi hoedje en een koffertje. Een clown is eigenlijk een groot kind van drie jaar dat naïef en onschuldig de wereld inkijkt. Dat sluit mooi aan bij deze doelgroep, die de grip op de wereld een beetje aan het kwijtraken is. Het maakt dat ze zich veilig voelen bij zo’n clown. Ze hoeven niets.’’

Gevoel

Haar roeping wil ze delen met andere mensen. Daarom geeft ze les aan mensen die ook contactclown willen worden. In een tweedaagse introductiecursus kunnen mensen‘snuffelen’. Als ze ermee door willen, kunnen ze bij de clownsschool een opleiding van een jaar volgen. Een goede contactclown worden, vereist volgens Hak heel wat: ,,Mensen met een verstandelijke beperking of dementie leven heel erg op gevoel. Je moet voelen wat iemand op dat moment wel of niet wil. Als contactclown moet je daarom zonder verwachting en zonder programma binnenkomen. Dat is even oefenen. Ook moet je je eigen emoties inzetten. Die moet je ook leren kennen. Maar ook kennis van de doelgroep is belangrijk. Dat leer je allemaal tijdens de jaaropleiding.’’

