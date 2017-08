Club helpt fans met reis en visa Sint-Petersburg

Tientallen supporters van FC Utrecht zijn vanmiddag naar de kantine van VV De Meern gekomen, waar een delegatie van de supportersvereniging hulp en informatie bood voor het regelen van de reis naar Sint-Petersburg. Over anderhalve week speelt FC Utrecht de uitwedstrijd voor de Europa League in en tegen Zenit Sint-Petersburg.

Er komt nog heel wat kijken bij het boeken van een reisje naar de voetbalwedstrijd naar Rusland, merken nu ook de supporters van FC Utrecht. De Russische overheid eist een visum van elke supporter en dat is tijdrovende en bureaucratische klus. Voor een visum is onder meer een verklaring van de verzekering nodig waarin staat dat de dekking ook geldt in Rusland, er moet een uitgebreide vragenlijst worden ingevuld en het paspoort moet mee naar de ambassade voor controle. Al met al kan er snel een week overheen gaan voordat het uitreisvisum binnen is.

Servicepunt

Om ervoor te zorgen dat zoveel supporters mee gaan naar Sint-Petersburg om FC Utrecht te steunen in de terugwedstrijd, heeft de supportersvereniging zaterdag een speciaal servicepunt ingericht in de kantine van VV De Meern. Een expert in het regelen van visa is ook paraat om vragen te beantwoorden en assistentie te verlenen.

Voorzitter Teun den Hartog en vice-voorzitter Siege Postuma van de supportersvereniging staan alle supporters uitgebreid en vriendelijk te woord. Postuma reisde zelf in de enige supportersbus mee naar Poznan. Hij hoopt dat meer fans nu de club achterna reizen. ,,We doen er alles aan om ze te helpen bij de reis. Het is nu eenmaal wat ingewikkelder dan normaal. Als we het collectief organiseren is dat sneller en overzichtelijk.''

Bijzonder

Quote Als je tegen Sint-Petersburg speelt, dan moet je er meteen een leuke stedentrip van maken. De hele middag druppelen supporters binnen met mapjes onder hun arm. De broers Timon en Lennart de Groot uit Maarssen willen ook, maar ze hebben de knoop nog niet definitief doorgehakt. Timon: ,,We willen graag mee. Het lijkt ons een bijzondere reis worden naar een mooie stad. Maar we willen wel zeker weten dat we op tijd terug zijn, want we reizen zaterdag meteen door naar Spa om Max Verstappen aan te moedigen in de Formule 1.''

Wilco Vreeswijk en Irma van Gelder uit Nieuwegein en Odijk gaan zeker. ,,We gaan er een mooi trip van maken'', zegt Wilco. Irma: ,,Als je tegen Sint-Petersburg speelt, dan moet je er meteen een leuke stedentrip van maken. Dat gaan we dus doen. We vliegen woensdag heen en zaterdag terug.'' Het tripje gaat het stel ongeveer 1230 euro per persoon kosten. Maar er zijn ook goedkopere reizen van 550 euro te boeken.

Dinsdag

,,Fantastisch dat jullie meegaan'', zegt Siege Postuma. ,,Voor alle supporters die vragen hebben over het verzamelpunt in Sint-Petersburg, vervoer naar de stad en het stadion en degelijke zaken; dat komt allemaal vanaf dinsdag op onze website. En ik ben altijd bereikbaar voor vragen'', voegt hij eraan toe.