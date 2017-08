'Club van Honderd' moet verhuizing Eurowinkel Driebergen mogelijk maken

De Oranjekerk ligt centraal, tegen winkelstraat de Traaij aan, maar is wel wat krap om straks aan al die organisaties onderdak te bieden. Een van de aanpassingen die met het geldbedrag wordt gedaan is dan ook het aanleggen van een entresol, wat 80 m2 aan extra vloeroppervlak moet opleveren. Daarnaast moet verwarming worden aangelegd en dubbelglas in de ruiten worden gezet.



Helmer: ,,Op 1 oktober is de deadline van de crowdfundingsactie. Op basis van wat we binnen hebben, gaan we kijken waar we mee aan de slag kunnen. Wat prioriteit heeft doen we eerst, zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld best nog even wachten.’’