Coalitiepartijen eten bij Chez Jacqueline voor goede verstandhouding

De regenboogcoalitie van D66, GroenLinks, SP en VVD nadert z’n einde. Volgend jaar maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks enkele grote ideologische verschillen tussen de partijen is de sfeer volgens de betrokkenen nog steeds goed. Maar deze knuffelcoalitie moet in haar laatste jaar nog wel een paar stevige noten kraken over verschillende onderwerpen. En dan helpt het als de mensen van de ‘regenboog’ met elkaar door een deur kunnen blijven gaan. Vandaar een etentje.

Uitvalsbasis

Het op en top Utrechtse Chez Jacqueline, favoriet bij burgemeester Jan van Zanen, is één tot twee keer per jaar de uitvalsbasis voor een ontmoeting tussen de vier fractievoorzitters van de coalitiepartijen met de wethouders en de burgemeester. De borrel en het aansluitende diner worden aangegrepen om lief en leed te delen, maar ook enkele politieke zaken passeren kort de revue. Voor wie zijn hart wil luchten, is dit het moment. Kleine ergernissen kunnen immers grote problemen worden.

Dat bleek afgelopen week maar weer, toen SP-raadslid Michel Eggermont zich op twitter afvroeg wat D66-leider Alexander Pechtold ‘met die criminele organisatie, de VVD, wil’. De stelling die Eggermont poneerde, naar aanleiding van de afgetreden landelijke VVD-partijvoorzitter Henry Keizer, lokte een reactie uit van VVD-raadslid André van Schie: ‘Ik denk dat je dit publiek moet terugnemen, of als je het echt vindt, aangifte moet doen. Je coalitiegenoot’. Voordat de ruzie verder kon escaleren, werd na een telefoontje over en weer, de onenigheid in de kiem gesmoord.

Heikele onderwerpen

De partijen zijn tenslotte in de coalitie gestapt om het vier jaar met elkaar uit te zingen en willen dus graag met elkaar de eindstreep halen. Toch liggen er een paar heikele onderwerpen in het verschiet, waarover de meningen nog sterk uiteen lopen. Zoals onder meer de plannen van wethouder Victor Everhardt, wethouder stationsgebied, die 3600 woningen wil bouwen op het Jaarbeursterrein en rond het Lombokplein. Waar de SP faliekant tegen de sloop van sociale huurwoningen is, die de deze plannen tot gevolg hebben, zit het bij de VVD niet lekker dat er minder plek is voor de auto.

Ook is de coalitie hopeloos verdeeld over de toekomst van de tippelzone aan de Europalaan, die moet wijken voor woningbouw. Everhardt, die met de portefeuille van volksgezondheid verantwoordelijk is, liet onlangs weten de prostitutiestrook te willen behouden in de stad en op zoek te gaan naar een nieuwe plek. GroenLinks en D66 zijn voor, maar coalitiepartners SP en VVD willen de zone het liefst opheffen. Na de zomer komt er een voorstel aan de raad voor mogelijke definitieve locaties.