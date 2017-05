COC Utrecht: 'Alleen de vlag hijsen is niet genoeg'

Vorig jaar gaf een recordaantal van 26 gemeenten in Midden-Nederland gehoor aan de oproep. Het hijsen van de regenboogvlag op de gemeentehuizen moet worden gezien als een steun in de rug voor homo’s, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

In een open brief aan Utrechtse gemeenten roept het COC de gemeenten op die vorig jaar niet meededen, dit keer wél de vlag in top te hijsen. Het gaat om Lopik, Renswoude, Woudenberg, Bunschoten, Eemnes, Montfoort, Oudewater, Rhenen en Scherpenzeel.

Symbolen

Voor alle gemeenten geldt, aldus het bestuur van de belangenorganisatie, dat het niet kan blijven bij symbolen en steunbetuigingen alléén. ,,Enkel een vlag hijsen is niet genoeg. Zonder verdere actie zal er weinig veranderen", aldus vice-voorzitter Simon Timmerman van het COC Midden-Nederland.

De open brief is dan ook mede gericht aan de lokale politieke partijen. Die worden gevraagd in gesprek te gaan over homorechten, en beleidsvoornemens op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Volgend jaar zijn er op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop daarnaartoe komt het COC ook met een 'Regenboogstemwijzer'. ,,Hierin zal per gemeente te zien zijn welke partijen het thema belangrijk genoeg vonden.’’

Walk of love

Komende zaterdag wordt in de Utrechtse binnenstad de Walk of Love 2017 gehouden. Dat is een kleurrijke optocht door het centrum waarmee op positieve wijze 'de liefde in al haar diversiteit' wordt gevierd. Vorig jaar liepen 300 mensen mee. Dit jaar, de tweede editie, is gekozen voor een thema: Regenboogfamilies.

Simon Timmerman: ,,Dat zijn gezinnen met bijvoorbeeld twee papa's, twee mama's of twee mama's en een papa. Voor deze families is op het gebied van wetgeving nog werk aan de winkel.'' In december presenteerde de Staatscommissie herijking ouderschap een rapport. Het COC hoopt dat aanbevelingen en conclusies een plek krijgen in een nieuw regeerakkoord.