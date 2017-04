Cocaïne tussen koffiebonen Douwe Egberts blijft een raadsel

PVV-aanhang in Utrecht teleurgesteld dat partij niet meedoet

12:22 De achterban van de PVV in de stad Utrecht is teleurgesteld dat de partij van Geert Wilders niet meedoet aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Bewoners in Overvecht zijn bang dat tegenpool Denk, met vooral een allochtone achterban, te veel macht in de gemeente krijgt.