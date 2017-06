College De Heemlanden voelt zich na 25 jaar ‘volwassen’

,,Aan publiciteit of reclame heeft College de Heemlanden nooit veel aandacht hoeven schenken,’’ zegt Marleen Biesheuvel, die zich bezighoudt met communicatie en beleid op De Heemlanden. ,,De leerlingen kwamen immers toch wel.’’ Toch is het een van haar taken hierin verandering te brengen. Niet zozeer omdat het moeite kost de klassen te vullen, maar omdat de school ‘volwassen is geworden’. ,,Houten is afgebouwd en wil zich laten zien. Zo is ook onze school uitgegroeid. We staan letterlijk en figuurlijk midden in de lokale gemeenschap. We willen laten zien waar we mee bezig zijn, en waarop we trots zijn.’’



Ze noemt de Gedichtendag. En Paarse Vrijdag, als er wordt stilgestaan bij diversiteit. Verder de werkweken, het brugklaskamp, en ook noemt zij de extra, ‘verdiepende’ aandacht voor ondernemerschap. ,,En we doen ook mee aan veel sportieve evenementen, zoals de Loop door Houten die vrijdag 9 juni aanstaande plaatsvindt.’’