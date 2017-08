Eerder besloot de gemeente al dat het zwembad nog tot 2022 open mocht blijven, nadat inwoners wekenlang actie voerden om het bad open te houden. Gebruikers van het bad gaven zelfs aan bereid te zijn meer te gaan betalen voor een entreekaartje. De afgelopen maanden is onderzocht of het mogelijk zou zijn om de openingsduur te verlengen tot 2036, en het resultaat is positief. Daarom stelt het college nu voor aan de gemeenteraad om het zwembad toch tot die tijd open te houden. De jaarlijkse bijdrage van 100.000 euro voor de exploitatie van het bad blijft daarbij gehandhaafd. Na de zomer neemt de gemeenteraad hierover een besluit.



Laco Doorn BV. is de uitbater van het zwembad. Theo Stokman van Laco is blij met het voorstel van het college om het bad nog 19 jaar open te houden. ,,Ik vind het grandioos." Volgens Stokman is het aan de gebruikers van het bad te danken dat het langer openblijft. ,,We zijn nog steeds onder de indruk van het protest om het bad open te houden", vertelt Stokman. ,,In plaats van te schelden, hebben de insprekers inhoudelijk uitgelegd waarom zij het van belang vinden om het bad open te houden. Daarmee hebben ze de raad volledig overtuigd en daarom lukt het ook." Ook is Stokman lovend over zijn directie. ,,Ondanks dat ze een kleine 50.000 euro per jaar aan inkomsten mislopen als de mariniers na 2022 weg zijn, hebben ze toch gezegd 'we gaan ervoor'.