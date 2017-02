Color Run Utrecht gaat gewoon door ondanks waarschuwing RIVM

Organisator Klaas Rohde van de Nederlandse evenementen van The Color Run erkent dat de verfpoeders misschien niet heel gezond zijn, maar dat is voor hem geen reden er niet mee door te gaan. ,,Het is misschien niet verstandig elke week aan zo’n evenement mee te doen, maar ik heb nog nooit klachten gehad. Alcohol drinken is ook niet goed, maar feestjes schaffen we ook niet af’’, aldus Rohde. ,,Ik heb mezelf bij al die evenementen in Nederland wel tien keer onder laten dompelen in zo’n verfpoederbad en ik heb nergens last van.’’



De officiële The Color Run-hardloopevenemente gaan dus gewoon door, maar de organisator van het alternatief ‘The Color Rain’ in onder meer Veenendaal en Leusden, is wel met de ‘verfpoeder-races’ gestopt. Een evenement in Leeuwarden kreeg een lading kritiek over zich heen toen bleek dat de verf in de haren van de deelnemers er na enkele dagen nog niet uitgewassen kon worden. ,,Samen met de klachten over de gezondheid, was dat voor ons reden om te stoppen en ons te richten op andere loopevenementen, zónder verf’’, zegt organisator Rianne Ferel uit Leusden.