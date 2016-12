Comité: themajaar rond Bonifatius groot succes

Paren schrikken zich wild na telefoontje UMC over ivf

27 december Meerdere stellen die in het ivf-lab in Utrecht in behandeling zijn, schrokken zich vanavond wezenloos. Nadat in het nieuws kwam dat het UMC in Utrecht mogelijk een fout heeft gemaakt bij de bevruchting, werden zij gebeld door fertiliteitsartsen van dat ziekenhuis. ,,Mijn hart bonkte in mijn keel.''