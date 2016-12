Computerwinkel bestolen door 'bezorgers' PostNL

Video Timelapse: maquette van de Domkerk gemaakt door bezoekers

16:57 Het Centraal Museum heeft een timelapse gepubliceerd van het bouwproces van een maquette die de Domkerk nabootst. Achthonderd bezoekers hebben hier afgelopen zomer aan meegeholpen. Het kleurrijke bouwwerk is te bewonderen in de hal van het stadskantoor in Utrecht.