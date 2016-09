Contouren glazen vloer over singel stellen teleur

Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad is teleurgesteld over de contouren van de constructie, zoals die afgelopen week zichtbaar werden in het nieuwe Hoog Catharijne. Veel Utrechtse raadsleden zijn bovendien bezorgd of hun intenties en besluiten in de praktijk wel worden opgevolgd. Over de glazen vloerelementen is in de raad vier jaar geleden uitgebreid gesproken, waarbij juist een goed doorzicht cruciaal was.