Corrie sterft voordat de nieuwe bank er is, maar betalen zal ze

Doktersverklaring

Corrie Jasperse uit Ondiep bestelde de bank met twee stoelen in juni. In juli kreeg ze te horen dat ze alvleesklierkanker heeft. Sinds die tijd ging ze zó hard achteruit dat ze besloten heeft om komende vrijdag euthanasie te laten plegen. Het bankstel zou in oktober bezorgd worden. ,,Mijn kinderen hebben zelfs een doktersverklaring overlegd bij de Budget King Store, maar daar wilden ze niks van weten'', zegt Jasperse.



Directeur Peter in den Eng van Budget King Store zegt het heel erg te vinden dat de vrouw niet meer van haar nieuwe bankstel kan genieten, maar zegt dat hij na lang wikken en wegen toch besloten heeft geen uitzondering te willen maken. ,,De stoelen die ze besteld heeft, hebben een ongebruikelijk formaat en zijn al in productie. Die raak ik echt nooit meer kwijt, tenzij ik daarbij veel verlies voor mijn rekening neem. Geloof me: als ik wist dat ze makkelijk doorverkocht konden worden, had ik met alle plezier met de hand over mijn hart gestreken.''



Afscheid

In den Eng begrijpt ook niet zo goed dat de familie van Jasperse zich erg druk maakt om de 272 euro die nog bijgelegd moesten worden om de annulering compleet te maken. ,,Ik zou denken dat je vooral bezig bent met het aanstaande overlijden van je familielid.''



Volgens de twee dochters en zus Maggie (58) van Corrie Jasperse, die thuis in de woonkamer in een ziekenhuisbed naar eigen zeggen 'ligt weg te teren', concentreren ze zich nu ook volledig op het naderende afscheid. ,,Het is betaald en we laten het er ook bij, maar we vinden wel dat dit gezegd mag worden'', zegt dochter Karin. ,,Vrienden hebben ons ook geadviseerd om consumentenprogramma's op televisie in te schakelen, maar we zijn nu alleen maar met het naderende afscheid bezig.''