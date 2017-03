'Corrie was op verkeerd moment op de verkeerde plaats'

Ruim een dag na het drama raakt bouwvakker Patrick er nog steeds niet over uitgepraat. Hij stond vrijwel naast het slachtoffer toen de 31-jarige man kwam aangerend. ,,Zij stond hier te wachten. Vanuit mijn ooghoek zag ik hem komen aanrennen met een groot keukenmes. Ze botsten tegen elkaar op. Hij stak haar niet gericht.” Patrick vertelt dat het slachtoffer eerst niet door had dat ze was gestoken. ,,Ze liep nog even door. Pas na een meter of 75 zakte zij in elkaar.”



Een andere bouwvakker vertelt dat de dader, gekleed in een blauw vest en een blauwe sjaal, daarna kwam teruggerend. De politie kon hem daarna aanhouden. ,,Hij lag op de grond terwijl vier of vijf agenten om hem heen hingen. Het mes lag nog naast hem.” Op dat moment was ambulancepersoneel druk bezig met het slachtoffer. ,,Zij raakte eerst in shock. Later was ze aanspreekbaar, maar vrijwel iedereen was bang dat het niet goed zou aflopen,” aldus bouwvakker Patrick.