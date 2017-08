Corso-inzending Paardenkracht uitvoerig getest

Over drie weken is het zo ver en binden veertien 'dorpen', zoals de deelnemende clubs heten ook al komen ze uit steden, de strijd aan. Hoogste doel van iedere deelnemer is het Lof van de Jury, de titel van de hoofdprijs. Win je die, dan betalen alle inspanningen zich dubbel en dwars terug. Win je niet, maar reageert het publiek blij op je inzending, dan is er geen man overboord.

Maar als je, zoals het Culemborg in 2016 overkwam, voortijdig van het parkoers wordt gehaald omdat de techniek faalt, wil je door de grond zakken. Gedonder met een cilinder, laat stichtingsvoorzitter Hans Kool weten. Die werkte niet naar behoren, waardoor de kop van de schitterend getekende Grote Wolf knakte en zich niet meer wilde oprichten. Was dat niet gebeurd, dan had Culemborg mogelijk de uiteindelijke winnaar Buren naar de kroon gestoken.

Winnen

Quote Soms ben je binnen een uur op pad, nu moesten we wat tegenslag overwinnen Hans Kool ,,Overigens hebben we die wagen gerepareerd en geleast aan een deelnemer aan het bloemencorso in Leersum. En met succes, hij heeft gewonnen. Zoals de drie wagens die we eerder aan clubs uit Leersum uitleenden, ook allemaal hebben gewonnen'', aldus Kool.



Want ontwerpen kunnen ze bij Corsoclub Culemborg, die nu op revanche zint en Paardenkracht inzet, een fruitige verwijzing naar het schandaal rond de sjoemelsoftware. De kolossale wagen, een ontwerp van Pieter Meeuwissen en Thea van Dalum, bestaat uit twee delen: het onderste met een twaalfcilindermotorbok, het bovenste met trompetuitlaten achter een gigantische paardenkop, eentje waarbij de paardjes van zowel Ford Mustang als Ferrari schriel afsteken.

Kraan

Die twee loeizware delen werden gisteren voor het eerst met een kraan op elkaar gepast, waarna er een proefrondje volgde over het bedrijventerrein waar de club zijn bouwloods heeft. Ze begonnen om één uur maar uiteindelijk werden pas drie uur later de eerste meters gemaakt. Kool: ,,Soms ben je binnen een uur op pad, nu moesten we wat tegenslag overwinnen. Daarom is die test zo belangrijk, want beter nu dan straks.''