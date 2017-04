Crossdresser Kevin draagt soms vrouwenkleding: ‘Nou én?’

Kevin Kok (23) maakt een film over een jongen die zo nu en dan graag vrouwenkleding draagt. Net zoals Kevin zelf. ,,In een jurk voel ik me fijn.”

Kevin weet nog precies wat hij dacht, toen hij voor het eerst in vrouwenkleding voor zijn spiegel stond. Ben ik nou een travestiet? Wil ik een meisje zijn? ,,Ik was verward, kon dit niet plaatsen, maar voelde me fijn in die kleren. Zorgzamer, gevoeliger.”

Als een gek ging de toen 17-jarige puber googelen. ,,Als je iets niet wilt op die leeftijd, is het afwijken. Ik wilde ergens bij horen.”

Toen hij op de term ‘crossdressen’ kwam – mannen die soms vrouwenkleding dragen – wist hij: dat ben ik. Er viel een last van zijn schouders af. ,,Het zou me zo hebben geholpen als er meer openheid zou zijn, als er meer over te lezen en te zien was.”

HKU

Laat Kevin nou net audiovisuele media aan de HKU studeren. De opdracht: maak een fictieve film. Kevins Van Mars naar Venus gaat over een jongen die bij zijn vader op het schip werkt. Langzaam komt hij voor zijn voorliefde voor vrouwenkleding uit. Kevin: ,,Ik móést openheid creëren, voor anderen. Sommige mannen dragen vrouwenkleren, nou én?!”

Voorraad weggooien

Tijdens zijn vooronderzoek ontdekte hij dat crossdressers er amper over durven te praten. ,,Ik kon niemand van mijn leeftijd vinden. Bizar, toch? Want ze zijn er, echt.’’ De 40’ers en 50’ers die Kevin sprak, waren opener, maar vertelden ook dat ze hun kledingvoorraad al wel tien keer hadden weggegooid. ,, Maar het is iets dat niet te onderdrukken is. Ze werden depressief, neerslachtig.”

Zelf merkte Kevin dat ook. ,,Soms deed ik alsof het er niet was. Maar ik vind vrouwenkleding nou eenmaal mooi, vind het heerlijk om mijn vrouwelijke kant naar voren te laten komen.”

Laat één ding duidelijk zijn: Kevin wil geen vrouw zijn. Hij heeft een baardje, draagt een blauw-wit-gestreepte mannentrui, draagt geen sieraden. Niets vrouwelijks aan. ,,Ik ben blij met de man die ik ben.” Een travestiet voelt hij zich ook niet.

Kevin draagt de kleding binnen, in z’n eentje. ,,Soms draag ik het alleen voor de spiegel, een andere keer zit ik de hele avond in die outfit op de bank.” De outfits bestelt hij online. ,,Ik hoef niet in de mannenkleedkamer van de H&M een jurk te passen.”

Volledig scherm Crossdresser Kevin Kok. © De Gelderlander

Vriendin

Kevin volgt de laatste mode. Denk: een lang vestje, jurkjes met een leuk patroon, héél soms hakken. ,,Ik heb een duidelijke smaak. Die fluwelen shirtjes die nu hip zijn, vind ik vreselijk.”

Toen Kevin zijn vrienden vertelde over crossdressen, reageerden ze ‘heel relaxed. ‘Je bent nog steeds Kevin’. Ook Kevins vriendin reageerde goed. ,,Het is niet zo dat we elkaar kleren leren, maar we kunnen er goed over praten. Het is geen issue.” Over straat in vrouwenkleding, gaat hij niet. Schaamte? ,,Daar ben ik overheen. Ik heb de behoefte niet.”

‘Manwijf’

Voor crossdressers die dat wel hebben, is het moeilijk. ,,Je krijgt van alles naar je hoofd gesmeten.” Travestiet. Manwijf. Homo. Dáárom is mijn film nodig.”