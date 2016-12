Culemborg denkt over afkoppelen aardgas

"We moeten onze inwoners goed gaan voorbereiden op deze verandering en ook met betaalbare alternatieven komen die hetzelfde comfort bieden", aldus wethouder Joost Reus. Het project Warmtekeuze Culemborg moet daarom antwoord geven op vragen als: welke alternatieven zijn er, hoe moet dit geregeld worden en wat betekent het voor inwoners en bedrijven?



Manifest

Het project is een uitwerking van een manifest dat eind oktober door tal van overheden, bedrijven en organisaties ondertekend werd tijdens de Nationale Klimaattop. Daarin staat dat de ondertekenaars concreet aan de slag gaan om de komende decennia tot een aardgasvrije gebouwde omgeving te komen.



Duurzaam

De Lekstad speelde op dit terrein met de duurzame wijk Eva-Lanxmeer begin deze eeuw al een voortrekkersrol. Vanaf 2002 is hier een alternatieve wijkverwarming uitgerold. De warmte wordt gewonnen uit het oppompen van drinkwater. Het verwarmingsbedrijf is in 2009 van Vitens overgegaan naar een coöperatie van bewoners. Het uitvoeringsbedrijf Thermo Bello is een van de partijen die meewerken aan project Warmtekeuze.



