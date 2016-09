Culemborg stopt alsnog met onderzoek naar azc

Meest blij is de VVD, die in juni tegen de motie stemde omdat het volgens de partij niet meer nodig was. "We zullen niet zeggen: de VVD heeft u gewaarschuwd", zei Monica Wichgers, "Maar wij hebben toen al de feiten uit open bronnen gemeld. Fijn dat u ze nu ook hebt." Wat de liberalen betreft gaat het plan niet in de ijskast, zoals het college wil, maar in de prullenbak. "Het is niet meer opportuun. Als het ooit weer aan de orde is, is er een nieuwe situatie ontstaan en hebben we niets meer aan onderzoek van nu."



De prullenbak is wat de CU betreft wat te veel van het goede. Maarten van Eck: "Een waakvlam lijkt ons goed." Het college meldt de regionale, nationale en internationale ontwikkelingen 'nauwlettend in het oog' te houden.