Culemborgers boos na 55e autobrand: 'Dit moet een keer ophouden'

Volledig scherm © William Hoogteyling De eerste auto die in de nacht van woensdag op donderdag vlam vatte, stond aan Achter het Zand, vlakbij het station. ,,Ja, zet het maar op Facebook, joh!’’ roept een man geïrriteerd tegen de verslaggever als die een foto maakt van een uitgebrande Mazda. ,,Het is de auto van mijn buurman’’, zegt hij als hij dichterbij komt en begrijpt dat hij niet te maken heeft met een ramptoerist. ,,Die man heeft hard voor die auto gewerkt. En nu krijgt-ie alleen de dagwaarde.’’



Eigenaar Ivo die, zoals bijna iedereen in Culemborg in dit dossier niet wil dat zijn achternaam wordt gepubliceerd, is nog perplex. ,,Ik parkeer hem juist om de hoek omdat anders jongeren de spiegels eraf trappen en dan krijg je dit!’’

Vuurwerk

De Mazda is een jaar of acht oud. ,,Ik was er hartstikke trots op, het was een prachtige auto. Ik hoorde een paar knallen. Ik dacht dat het vuurwerk was. Tot ik een zware vrachtwagen hoorde. De brandweer.’’



Veel tijd had de brandweer niet om de wagen te blussen. ,,Ze moesten direct door naar de volgende melding." Een vrouw komt aanfietsen. Ze woont in de buurt van de Hendrik Marsmanweg en rijdt even een rondje langs de andere plekken waar brand uitbrak. ,,Ik had de grootst mogelijke moeite brandweer te bellen. Ik kwam in een wachtrij. Ze waren hartstikke druk. Een korps uit een buurdorp schoot te hulp."

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Ivo bij zijn uitgebrande auto in Culemborg. © William Hoogteyling

Vakantie

Aan de Hendrik Marsmanweg reageert Jan de Kock eigenlijk laconiek op het verlies van zijn auto. ,,Het is vooral fijn hoe politie en gemeente gereageerd hebben. De burgemeester heeft me zelfs vanmorgen gebeld. Natuurlijk baal ik en hoop ik dat de mensen die dit gedaan hebben snel gepakt worden, maar ik besef dat dat niet gemakkelijk is.'' De Kock had toevallig de afgelopen dagen in zijn mobiliteitt voorzien: voor de deur staat een gloednieuwe elektrische fiets.

Culemborger Ronald was een kilometer verderop nog wakker toen de brand uitbrak in zijn auto aan de Dr. Schaepmanlaan. ,,We waren net terug van vakantie. We zaten nog wat te drinken toen ik buiten een flits zag. Even later stond de hele auto in de hens. Het was een vrij nieuwe Ford S-Max. Nee, de vakantiespullen zaten er niet meer in. We lagen om 04.00 uur in bed en om 07.00 uur stond het takelbedrijf voor de deur. Eigenlijk word ik naar mate ik er beter over nadenk steeds bozer. Dit is gewoon kut!’’

Burgemeester

Volledig scherm Gerdo van Grootheest. © ANP Boos is ook Culemborgs burgemeester Gerdo van Grootheest (GroenLinks). ,,Ik ben vooral ontzettend boos , zoals veel inwoners van Culemborg omdat je met je tengels van andermans spullen af moet blijven.'' Van Grootheest, net twee maanden eerste burger van Culemborg werd even over tweeën door de politiechef uit bed gebeld. ,,Dat gebeurt helaas vaker, maar ik had wel door dat het echt mis was. De politie heeft meteen opgeschaald.'' Agenten van de landelijke eenheid en uit de regio Nieuwegein werden naar Culemborg gedirigeerd voor assistentie. Alle verkeer op de in- en uitvalswegen van het gebied waar de branden woedden werd voor controle aan de kant gezet.

Over de methoden die gebruikt en de middelen die ingezet worden wil Van Grootheest weinig zeggen, om de brandstichters niet wijzer te maken.