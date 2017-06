Quote Het blijft vrij­wil­li­gers­werk maar gelukkig vonden we nog 25 ouders om de controleposten te bezetten en hielp de gemeente met de route uitzetten Erik Vegter Toch mijden sommige fietsertjes het inmiddels beruchte ovaalvormige verkeersobstakel pal naast de spoorlijn. Simpel door één routepijl te missen zodat ze op een wat overzichtelijker plek de drukke Tunnelweg kunnen oversteken. Voor controleurs Els Wijnen en Hank Zieverink, allebei ouders van deelnemers, geen aanleiding om strafpunten uit te delen. ‘Goed zo’, roepen ze de verdwaalde fietser toe als hij, zoals voorgeschreven, zijn hand uitsteekt.



De twee wonen allebei in de wijk Parijsch in het rustige Culemborg-West. ,,Mijn dochter Reinoa van 10 mag in onze buurt wel alleen fietsen,” zegt Wijnen. ,,Deze kant op is nog te ver. En die ovotonde vind ik helemaal niet veilig.” Zieverink beschouwt het examen voor de kinderen, onder wie zijn 10-jarige zoon Yannick, als goede oefening. ,,Zo krijgen ze zelfvertrouwen.”

Vrijwilligerswerk

Het had niet veel gescheeld of Culemborg moest het dit jaar zonder fietsexamen stellen. Tot Erik Vegter en in zijn kielzog Martin Passon, ouders van basisscholieren, zich opwierpen als organisatoren. Vegter: ,,Het blijft vrijwilligerswerk maar gelukkig vonden we nog 25 ouders om de controleposten te bezetten en hielp de gemeente met de route uitzetten. Vrijdag blijkt een goede dag voor zo'n examen, dan willen mensen sneller vrij nemen. Het is zeker nodig dat kinderen dit doen. Ik fiets wel eens met de klas van mijn dochter Vera mee en dan zie je grote verschillen in verkeersvaardigheid. Niet iedereen krijgt het van huis mee.”

Vegter wijst nog maar eens op de cijfers van Veilig Verkeer Nederland: in 2016, kwamen in Nederland twaalf kinderen in de leeftijd van 0-15 jaar om door een ongeval in het verkeer. Daarnaast raken er jaarlijks ongeveer 2.000 kinderen ernstig gewond.