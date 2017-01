Culemborgse kleding om de straat op te gaan

Dami (40) woont sinds een paar jaar in Amsterdam en gaat 'nóóit' meer in zijn geboortestad Culemborg wonen. „Je moet een keer uitvliegen uit je nest.”

Kattenkwaad

De energieke Dami weet hoe het is in Culemborg op te groeien als tweede-generatie-allochtoon. Eerlijk is eerlijk, discriminatie heeft hij nooit aan den lijve ondervonden. Maar hij weet wat het is om uit verveling kattenkwaad uit te halen en groepsdruk te voelen om verkeerde keuzes te maken.

Het was een moskeeganger die hem ertoe bracht helemaal te stoppen met alcohol en sigaretten. „Hij leerde me ook dat het leven nu eenmaal niet altijd rooskleurig is, en dat je de weg naar het succes nodig hebt om met dat succes om te gaan." Of, zoals zijn moeder zei: „Lach naar de wereld, dan lacht ze terug. Je hebt een keuze in hoe je reageert op wat je overkomt."