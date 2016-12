Culemborgse kunstenaar maakt filmsterrren van dummies

Wie nietsvermoedend zijn opslag in de Culemborgse Gelderlandfabriek betreedt, moet over een sterke maag beschikken. Uit de stellingen steken een half varken, een afgehakte arm en een half vergaan skelet. Wat minder afschrikwekkend zijn de stuntdummies, zoals de levensechte poppen worden genoemd. Ze zijn te zien in Flikken Maastricht, Smeris 3, La Famiglia en straks in de nieuwe reeks Hollands Hoop. ,,Ik verhuur ze een aantal keer per jaar’’, zegt Schinkelshoek. ,,Van tevoren wil ik wel weten waarvoor ze worden gebruikt. Soms ligt een dummie gewoon in de struiken. Als ermee wordt gesmeten, is het duurder. Maar ze kunnen wel tegen een stootje.’’

Halve seconde

Schinkelshoek (Leidschendam, 1969) studeerde af als beeldhouwer aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Omdat hij als beeldend kunstenaar niet genoeg verdiende, nam hij in 2000 een bijbaantje bij het bedrijf van Sjoerd Didden. Deze in 2015 overleden pruikenmaker en grimeur had toen nog een afdeling special effects. ,,Daar heb ik veel techniek geleerd, iets dat je op de academie nauwelijks krijgt.’’

Mal

De Culemborger kon na twee jaar de afdeling special effects van Didden overnemen. Sindsdien geldt hij als hét adres voor levensechte replica’s. ,,Naast film en tv, werk ik ook voor musea en beeldend kunstenaars. Bijvoorbeeld aan een levensecht beeld voor in een park of op een plein.’’



Zo’n beeld wordt gemaakt op basis van afgietsels van iemand. Dat wordt ingesmeerd of omwikkeld om zo een mal te maken. ,,Altijd spannend, ook voor de persoon zelf. De een wordt claustrofobisch, de ander helemaal zen. Een hoofd doe je in twintig minuten, met een heel lichaam ben je in fases wel een dag bezig.’’ Onlangs maakte hij voor de gemeente Rotterdam een beeld van oud-burgemeester André van der Louw. ,,Samen met Floris Schuller, een meester in het boetseren van gezichten.’’



Soms verlangt de beeldhouwer in hem naar een abstract beeld in plaats van zo’n levensechte engerd. Maar met stuntdummies kun je lachen. ,,Bijvoorbeeld als een jonge runner van een filmproductie een skelet komt halen. Dan zet ik dat op passagiersstoel. In de kofferbak kan ook, maar zo is het stukken leuker.’’