Culemborgse te voet naar Roemenië voor zwerfhonden: 'Ze verdienen een beter leven'

Ze gaat niet alleen. Haar twee honden Indy en Faye gaan mee. Ze nam de dieren mee uit Roemenië. Volgens Monique zijn ze topfit en kunnen ze de reis aan. „We hebben al veel getraind, ook in de bergen van Duitsland en Oostenrijk. De honden gaan gelijnd. Dan kan ik het tempo bepalen. Dat is lekkerder om te lopen. Van een sponsor hebben we speciale schoentjes voor de poten gekregen. Dan is de kans op blessures een stuk minder.”



Op haar tocht, ze denkt ongeveer 30 kilometer per dag te lopen, wil ze bij mensen thuis of in pensions overnachten. Het liefst gratis, want dan spaart ze geld uit. „Voor Hongarije had ik binnen twee uur al onderdak gevonden. Gewoon via een berichtje op Facebook. Alleen in Duitsland en Oostenrijk zoek ik nog een paar plaatsen om te overnachten. Als dat niet gratis lukt, zoek ik een hotel. Ik heb een sponsor die dat voor me betaalt.”