Culemborgse zomerkermis wijkt uit naar 't Hof

Aanleiding voor de ingrijpende maatregel - de kermis in deze vorm is al sinds 1934 op de Markt - is de gewenste herinrichting van het marktplein. Volgens gemeentewoordvoerder Mireille Giesendorf heeft een enquête onder ondernemers uitgewezen dat de Markt wel een opwaardering kan gebruiken. ,,Ook de binnenstadsvisie gaat ervan uit.''

Het plein, voor het laatst aangepast in 1997, is eigenlijk niet meer dan een grote vlakte. Terrasjes geven daar in het buitenseizoen nog enige kleur aan. ,,Maar we willen een Markt die 365 dagen van het jaar bruisend is'', verwoordt citymanager Marnix van Namen het standpunt van de verenigde binnenstadsondernemers. ,,Denk daarbij aan het aanleggen van een fontein en zitelementen, het planten van groen en het maken van een duidelijker scheiding tussen het wandelgebied en andere verkeersstromen.''

Kermis minst flexibel

Steeds als de tekenaars met deze elementen gaan stoeien wordt één ding duidelijk, zegt Van Namen: ,,De kermis is het minst flexibel en heeft daardoor de meeste impact op een permanente inrichting. We willen de vrijheid om naar andere dingen te kijken, maar de kermis die slechts zeven dagen duurt verhindert dat. Veel attracties vragen om een open ruimte. Bij andere evenementen, zoals de Oldtimerdag of Culemborg Blues, is dat niet het geval.''

't Hof, normaal een parkeerplein, is volgens de gemeente het enige kansrijke alternatief voor de kermis die jaarlijks in week 25 plaatsvindt. Omwonenden worden volgende week bijgepraat.

Meer mogelijkheden

Toon van Reken uit Apeldoorn organiseert sinds een aantal jaren de Culemborgse kermis, maar staat al decennia in de Lekstad met onder meer autoscooters en grijpautomaten. Hij kan wel leven met de nieuwe plek.

Quote We kunnen zelfs meer attracties kwijt Toon van Reken

,,Natuurlijk komt een kermis het best tot zijn recht tussen de winkels en de café's'', zegt hij. ,,Maar op de Markt lopen wij nu tegen onze beperkingen aan. Door aangescherpte regelgeving kunnen we grotere attracties niet kwijt. En we mogen ook niet te dicht bij het historische stadhuis staan. Op 't Hof hebben we meer mogelijkheden, ook voor attracties van 22 meter rond. We kunnen zelfs meer attracties kwijt. Het terrein zelf is deels omgeven door een muur en dat geeft een veilig gevoel. Dat willen de mensen.''