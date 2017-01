Gezien het vroege tijdstip waren er opmerkelijk veel fietsende vaders of moeders met een enkel kind op de been. Lotgenoten. Na al die jaren herken je ze in een oogopslag. Ook ik was met kroost onderweg naar een handvol middelbare scholen om daar de open dag te bezoeken.

Dat deed ik al twee keer eerder. In beide gevallen tevergeefs. De oudste had zich bij de Cito zo uitgesloofd dat hij in aanmerking kwam voor het gymnasium dat we gezien eerdere resultaten tijdens de open dag juist niet hadden bezocht.

De middelste werd uitgeloot voor haar eerste, tweede en derde keus. Via een omweg van exact 16,2 kilometer heen en terug kwam ze toch nog op haar plek terecht. Maar al die open dagen hadden we dus voor niks bezocht. Met terugwerkende kracht had ik in mijn nest kunnen blijven.

Nu was jongste dochter aan de buurt. Die zit pas in groep zeven en moet de uitslag van haar pre-schooladvies (ja ja) nog krijgen. Desondanks vonden we het nodig ons nu te oriënteren op de teleurstelling die haar over anderhalf jaar vermoedelijk te wachten staat. Ja, je wordt wat cynisch van al die schoolperikelen.

De eerste stop op de onderwijsroute was een school die tot een paar jaar geleden nog met imago-probleempjes te kampen had. Een prachtig nieuw gebouw maakte daar een einde aan. Nu verdrongen honderden bruggers-in-de-dop en hun ouders voor de lokalen.

Gewapend met de kleurenfolder en geodriehoek die we bij de entree hadden ontvangen, zwierven dochter en ik door de school. Bij Latijn stond een Romein, die ons met een klinkend 'salve' begroette. Bij Engels lag er Engelse drop. Bij Duits colaflesjes. We wisten ook niet waarom.