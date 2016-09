D66 eist onderzoek biocentrale

Eneco kreeg van de provincie Utrecht een milieuvergunning om de biowarmte-installatie te bouwen op het industrieterrein.



D66 maakt zich daar grote zorgen over. ,,Je gaat een groot vuur stoken midden in de stad. Tot nu toe zijn er alleen onderzoeken van Eneco of in opdracht van Eneco, die aantonen dat het leidt tot CO²-reductie en dat het geen impact heeft op luchtkwaliteit'', stelt raadslid Matthijs Sienot.



Hij is ontevreden. ,,De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zegt dat het gesubsidieerd verstoken van houtsnippers geen duurzame energieopwekking is en bovendien echte innovatie in de weg staat.''

Tegen de bouw van de centrale loopt een bezwaarprocedure bij de Raad van State.