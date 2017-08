D66 opent de aanval op auto in Utrechtse binnenstad

D66, de grootste partij in Utrecht, wil nog verder gaan in het weren van auto’s uit de binnenstad. Meer straten moeten autoluw en autovrij worden, zodat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Daarnaast wil de partij de huidige milieuzone strenger maken voor diesels en uitbreiden naar vervuilende (tweetakt) scooters en brommers.

Dat staat in het verkiezingsprogramma van D66, dat zondag tijdens een ledenbijeenkomst wordt gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Volgens lijsttrekker Klaas Verschuure wil D66 de auto niet verbieden, maar er wel voor zorgen dat mensen veel vaker dan nu met de fiets, het openbaar vervoer of te voet op pad gaan. ,,D66 is een duurzame, groene fietspartij,’’ zo verklaart de D66 leider. ,,Als we niets doen, staan we permanent in de file.’’

Fietsers

De democraten willen bestaande fietspaden verbeteren en uitbreiden, nog meer fietsenstallingen maken en het voetgangersgebied in de binnenstad fors uitbreiden. ,,De drukte in de binnenstad groeit,’’ zegt Verschuure. ,,Auto’s en fietsers zitten elkaar regelmatig in de weg. Het centrum gaat erop vooruit als we parkeerplaatsen voor auto’s op de straat opheffen en zorgen voor meer plekken voor auto’s in de parkeergarages. Zo krijgen voetgangers en fietsers de ruimte.’’

Daarnaast zegt de partij in haar programma te willen experimenteren met parkeertarieven in de binnenstad: wie een ‘schone’ auto heeft, betaalt minder dan een automobilist met een ‘vieze’ wagen. D66 heeft nog niet uitgedacht welke tarieven voor welke type auto's zouden moeten gaan gelden.

Sloopregeling

Ook wil D66 opnieuw een sloopregeling invoeren voor alle vervuilende auto’s in ruil voor korting voor de aanschaf van een elektrische auto, fiets of ov-tegoed. En er moet van D66 een ‘mobiliteitsmakelaar’ komen die bedrijven vraagt om werknemers de auto thuis te laten.

Het programma van D66 bevat op het gebied van mobiliteit thema’s waarmee ook GroenLinks zich de afgelopen jaren profileerde. Toch zijn er volgens Verschuure enkele belangrijke verschillen met GroenLinks. ,,D66 is niet zo van het doordrammen als zij. Voor ons is het belangrijk dat er draagvlak is voor besluiten. Wij luisteren naar mensen die klachten hebben. Dat kan betekenen dat we soms iets niet door laten gaan - ook al willen wij dat wel - omdat bewoners er niet achter staan.’’

Vrije sector

Het tekort aan betaalbare huurwoningen in de stad wil de partij oplossen door vooral meer middelhuurwoningen (710 euro tot 1000 euro per maand) bij te bouwen. ,,Wanneer we meer betaalbare huur- en koopwoningen creëren, leidt dat automatisch ook tot meer aanbod van sociale huurwoningen. De sociale woningen worden nu veelal bezet door mensen die eigenlijk teveel verdienen, maar niet doorstromen naar de vrije sector woningen, omdat die er niet voldoende zijn.’’