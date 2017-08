D66 stelt vragen over racistische bekladding woningen Sterrenwijk

De Utrechtse raadsfractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de bekladding van huizen in de Utrechtse wijk Sterrenwijk. 'Geen moslims' werd er op de ramen van twee leegstaande woningen gekalkt.

In een van deze woningen aan de Jupiterstraat wordt al geklust. Daar komen een Nederlandse vrouw en man van Ghanese afkomst te wonen, meldde het AD vrijdag. De grootste partij in de gemeenteraad van Utrecht wil van het stadsbestuur weten of er contact is geweest met de toekomstige bewoners en of zij er veilig kunnen gaan wonen.

'Weerzinwekkend en laf'

Raadslid Annemarijke Podt noemt de bekladding ‘weerzinwekkend’ en ‘laf’. ,,Ik wil dat de gemeente samen met de verantwoordelijke instanties er alles aan doet om ervoor te zorgen dat alle nieuwe bewoners zich welkom voelen. Ik vond het wel prachtig om te lezen dat Sterrenwijkers hielpen om de racistische teksten te verwijderen.”

Quote Wie deze vuiligheid opkalkt, overtreedt niet gewoon fatsoensnormen, maar is een keiharde racist Arjan Kleuver, D66

Haar D66-collega Arjan Kleuver is ook ontstemd over de bekladding, en verwijst naar het antiradicaliseringsprogramma van de gemeente Utrecht. Dat programma is ook geënt op het tegengaan van rechts-extremistische ideeën. Kleuver: ,, Wie deze vuiligheid opkalkt, overtreedt niet gewoon fatsoensnormen, maar is een keiharde racist. Het klinkt nog als een dreigement ook. Het is in ieders belang dat de daders gevonden worden en gewezen worden op de ernst van hun daad.”

Het is niet de eerste keer dat Sterrenwijk op deze manier in de publiciteit komt. Veel oorspronkelijke bewoners van de volkswijk zijn bang voor het verlies van de sociale samenhang in de wijk. Zij willen dat de huizen naar jonge Sterrenwijkers gaan en niet naar mensen met de langste wachttijd. In juni vorig jaar werd daarom ook al een woning beklad; toen eentje aan de Meridiaanstraat. Volgens buurtbewoners ging het toen om een protest tegen de vele tbs'ers, studenten en buitenlanders in de wijk.